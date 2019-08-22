ترقص أمام بابا الفاتيكان.. وتصفيق أثناء الموعظة

22 أغسطس 2019 - 02:26 م

قامت فتاة مريضة بالرقص والتصفيق بحرية أمام بابا الفاتيكان أمس الأربعاء بعدما صعدت على المسرح أثناء إلقائه عظة.

وكانت الفتاة، التي كانت ترتدي قميصًا ورديًا عليه كلمة "حب" بالإنجليزية، قد أفلتت من أمها في الصف الأول للحضور وصعدت على المسرح الرخامي الكبير، حيث ظلت تتمايل ذهابًا وإيابًا أمام البابا ومن حين لآخر كانت تصفق بقوة.

وأمر البابا رجال الأمن بعدم التعرض لها، حيث عادت الفتاة إلى أمها التي حاولت السيطرة عليها لكنها أفلتت منها مرة أخرى لتصعد على المسرح من جديد وسط تصفيق حار من الحشود في الفاتيكان.

وأضاف البابا في نهاية العظة التي امتدت لأكثر من ساعة أن هذه الفتاة المسكينة ضحية مرض ولا تعي ما تفعله، ما دفعه لرسم البهجة على قلوب الجماهير عندما أمر بترك الفتاة.