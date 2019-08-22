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صادم.. تقتل والدها بطريقة صادمة

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عبد القادر وحيد- متابعات

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قتل

سيدة

امريكية

والدها

في واقعة صادمة،تجردت سيدة أمريكية من إنسانيتها، وأقدمت على قتل والدها المسن، لإراحة نفسها من طلباته.

وأقدمت السيدة على رمي والدها بجهاز  الريموت  على رأسه، بعدما اختنقت من طريقة حديثه، ولم تكتف بهذا، بل قامت بكسر ضلوعه عندما حاول معالجة جروحه، بعد إصابته.

وقد ؤتدهورت حالة الأب، الذي طلب الإسعاف التي وصلت وحالته يرثى لها، وتوفي بعد 12 يوما متأثرا بجروحه.

واتهمت السلطات الأمريكية ابنة المجني بتهمت بالقتل، ومن المتوقع أن تعيش المتبقي من عمرها بالسجن، نتيجة فعلها.


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