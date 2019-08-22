مرض خطير يجتاح دولة أوروبية.. وتحذيرات للسائحين

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وكالات- سارة أشرف

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حذرت وزارة الصحة الإسبانية، من مخاوف فى انتشار الإصابة بداء الليستيريا، بعدما أصيب 150 شخصًا، ووفاة مسنة عمرها 90 عامًا.

وتبحث الوزارة الآن فى أمر 523 حالة تشتبه بالإصابة، ومعظم حالات الإصابة فى جنوب البلاد فى الأندلس، وهى المنطقة التى يوجد بها مصنع لحم الخنزير المعبأ الذى يعتقد أنه مرتبط بالليستيريا.

ولكن هناك أيضًا حالات في أقصى الشمال مثل كاتالونيا، حيث تم نقل حوالي 50 شخصًا إلى المستشفى.

ويمكن الإصابة بالليستيريا إثر تناول طعام مصاب بجراثيم الليستيريا أو الاتصال ببراز ملوث ناتج عن الحيوانات أو البشر، وعادة أعراض الإصابة تكون خفيفة، لكنها تكون خطيرة بالنسبة للذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكذلك النساء الحوامل، حيث تم نقل 23 منهم إلى المستشفى، بحسب صحيفة "إل بايس".

ومن مضاعفات الليستيريا، هو التهاب السحايا الذي قد يؤدي إلى الموت.

والأغذية التي يمكن أن تنتشر الليستيريا فيها هي، الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان المصنعة من حليب غير مبستر والأجبان الطرية والأغذية المبردة الجاهزة للأكل مثل السندويشات واللحوم واللحوم المطبوخة المقطعة والسلمون المدخن.


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