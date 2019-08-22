فيديو نادر للملك سلمان مع الفقيد "فهد السديري"

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر  لقطات ودية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز  والأمير فهد بن خالد السديري أمير نجران سابقاً .

وكان الأمير فهد السديري قد توفي أمس الأربعاء على أن تشيع جنازته اليوم الخميس من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض .

وبحسب الفيديو فقد أظهر تبادل الحديث والبسمات بينهما في مشاهد ودية وأخوية لا تخلو من مناقشة الأحوال في البلاد .

وتفاعل الكثير من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر” داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة. 

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