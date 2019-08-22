فيديو نادر للملك سلمان مع الفقيد "فهد السديري"

عبد القادر وحيد- متابعات
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لقطات ودية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير فهد بن خالد السديري أمير نجران سابقاً .
وكان الأمير فهد السديري قد توفي أمس الأربعاء على أن تشيع جنازته اليوم الخميس من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض .
وبحسب الفيديو فقد أظهر تبادل الحديث والبسمات بينهما في مشاهد ودية وأخوية لا تخلو من مناقشة الأحوال في البلاد .
وتفاعل الكثير من النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي ”تويتر” داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.
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