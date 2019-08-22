القصة الكاملة لاختطاف سعودية فى تركيا

كشفت عدة تقارير إعلامية، الحقيقة وراء اختطاف سائحة سعودية في مدينة إسطنبول التركية، حيث أوضحوا أن "المختطفة" اسمها عبير، ووصلت إسطنبول مع زوجها وأطفالها للسياحة، بحسب صحيفة "المرصد" السعودية.

كما أفادت الصحيفة بأن كاميرات المراقبة أظهرت "قيام شخص يحمل عبوة صغيرة برش ما تحتويه على وجه المواطنة، التي فقدت وعيها في الحال ومن ثم اصطحبها معه لمكان مجهول".

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن "فتاة" سعودية اختفت "في ظروف غامضة وذلك قبل عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة اسطنبول التركية".

وقالت هذه المصادر إن "السفارة السعودية في تركيا تتابع بدقة تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، إذ تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها".

وأعلن ناشط في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يدعي فيصل العنزي، أن أخته اختفت في اسطنبول صباح يوم 14 أغسطس الماضي بعد أن خرجت إلى سوق يبعد عن فندقها مسافة 50 مترا، مشيرا إلى أنها كانت في المدينة برفقة زوجها وأطفالها.



وكتب في تغريدته: "اختفاء اختي في إسطنبول يوم الأربعاء 14/8/2019 الساعه 9 مساءً حتى وقتنا هذا وكانت برفقه زوجها وأولادها .سمو ولي العهد أرجو مساعدتى في إيجاد أختى".