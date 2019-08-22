موسى: قولنا ألف مرة معدناش معتقلين

22 أغسطس 2019 - 11:57 ص

عقب الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات إبراهيم منير، عضو جماعة الإخوان، بشأن تنصل التنظيم من أعضائه.



وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي"على قناة صدى البلد: "والله الإخوان صعبانين عليا، مش لاقيين ثمن الدواء وإبراهيم منير قاعد في لندن يقبض ملايين"، متابعًا: "بعد ما صدقت إن الجماعة بتمثل الدين، دلوقتي اقتنعت أنهم استغلوكم، وفي الآخر رموكم في الزبالة".



وأردف: "جميع أعضاء الإخوان المتواجدين في السجون ارتكبوا جرائم جنائية، فلا يوجد لدينا معتقلين على الإطلاق وقولنا الكلام دا ألف مرة، معقبًا: "الدولة لم تقص أعضاء الإخوان من الوظائف والخدمات، وهناك بعض المنتمين للجماعة يعملون في وظائف حكومية، ويحصلون على رواتبهم من الضرائب، ولو كانوا في دولة أخرى، لاستبعدوا من وظائفهم".

