5 ملايين دولار مقابل هذا الشيء.. ما علاقة داعش

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رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، 5 ملايين دولار كجائزة  لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة "داعش".

وبحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، فإن برنامج العدالة التابع لها، عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة؛ أمير محمد سعيد عبدالرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

وقالت سكاي نيوز: إن "المولى" أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى "حجي عبد الله"، ويعتبر من كبار الأيدولوجيين في التنظيم الإرهابي، وساهم في تبرير الفظائع التي ارتكبت بحق الأقلية الأيزيدية، ويعتقد أنه أشرف على عدد من العمليات الإرهابية لداعش، وأنه خليفة " البغدادي" المحتمل.

بينما يعرف سامي الجبوري، باسم "حجي حميد"، وكان قبل داعش عضوا في تنظيم القاعدة، وهو متورط في إدارة الشئون المالية لداعش.

كما شغل مواقع عدة داخل داعش، مثل نائب قائد التنظيم في جنوب الموصل عام 2014، وفي وقت لاحق كان بمثابة وزير مالية التنظيم.

وقد كان أيضًا معتز الجبوري، عضوا في تنظيم القاعدة بالعراق، قبل انضمامه إلى داعش، ويعرف باسم "حجي تيسير"، وأشرف على عمليات صنع القنابل وأعمال قتالية.

ويأتي هذا العرض بعد تزايد التحذيرات الدولية من عودة تنظيم داعش بعد هزيمته في سوريا والعراق.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن داعش يكتسب قوة في بعض المناطق، حيث حذرت الاستخبارات الأمريكية من أن آلاف المسلحين الذين كانوا مختبئين تحت الأرض بدأوا في تجميع صفوفهم.


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