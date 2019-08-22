  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
ارشيف

مرض خطير يجتاح دولة أوروبية.. وتحذيرات للسائحين

كيم كاردشيان

مفاجأة مدوية في قضية مقتل "كيم كاردشيان" الباكستانية

الزمالك

وفاة لاعب الزمالك السابق بلندن

مريم وجيه

مريم وجيه.. قصة بطلة استطاعت نيل إعجاب شيخ الأزهر

سعودية

القصة الكاملة لاختطاف سعودية فى تركيا

رئيس برلمان

رئيس برلمان يرضع طفلاً خلال جلسة عامة

فيديو

فيديو نادر للملك سلمان مع الفقيد "فهد السديري"

ترامب

"ترامب" يصدم الجميع: أنا المختار من الله

الإعلامي أحمد موسى

موسى: قولنا ألف مرة معدناش معتقلين

داعش

5 ملايين دولار مقابل هذا الشيء.. ما علاقة داعش

يهودي يرفع العلم السعودي وسط القدس.. لهذا السبب

الحياة السياسية

يهودي يرفع العلم السعودي
يهودي يرفع العلم السعودي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب

#

وزير المالية يجتمع مع ممثلي "فيس بوك".. لهذا السبب

#

"قرقاش" يشيد بأمير سعودي.. لهذا السبب

#

أزمة «بريطانية - قطرية» جديدة بسبب جمعية خيرية

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر رجلاً يهوديًا وهو يرفع العلم الوطني للمملكة السعودية وسط مدينة القدس.

وقال المستوطن اليهودي في الفيديو المنشور على حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي تديره الوزارة، إنه "يصلي من أجل إحلال السلام بين الدولة العبرية والسعودية، كي يتمكن من زيارة المملكة، فيما سيتمكن مواطنوها من زيارة إسرائيل"، وتابع: "لولا الأحلام لما تحققت الأماني".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. تقتل والدها بطريقة صادمة
» قميص «أوباما» بمبلغ خيالى في مزاد علنى
» معركة مثيرة.. مسن يواجه 4 مسلحين بهذه الطريقة
» الحب أم الإنجاب؟!.. حيرة ومعادلة صعبة!
» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة