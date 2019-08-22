صادم.. العثور على جثة فنان شهير في منزله

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جثة

متابعات-علا خطاب

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جثة

ممثل استيرالي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن عثور جثة الممثل الأسترالي بن أونوين في منزله، ولم يتبين أن كان الحادث جريمة أم انتحارًا.

وأوضحت الصحيفة أن نجم مسلسل "Home and Away " توفي عن 41 عامًا، وأن الشرطة لم تتعامل مع الأمر على أنه ناتج عن جريمة أو انتحار.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان الذي عمل في مجالي التمثيل والموسيقى، كان أعلن في وقت سابق اعتزاله من أجل التفرغ للمحاماة.

ويأتي ذلك رغم أنه أعلن في بداياته رغبته في السير على خطى الفنان الكبير جورج مايكل الذي وجد ميتاً في منزله أيضًا.

وعلى أثر انتشار خبر وفاته أعرب زملاؤه في المسلسل الشهير عن حزنهم الشديد وأسفهم متمنين أن يتم كشف ملابسات ما حدث.


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