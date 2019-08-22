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منع صديقة رئيس وزراء بريطانيا من دخول أمريكا

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وكالات - سارة أشرف

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بوريس جونسون.. "صهيونى بريطانيا" رئيسًا للوزراء

فوجئت صديقة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، وهي Carrie Symonds البالغة 31 سنة، أنها أصبحت عضوًا في نادي الممنوع عليهم دخول الولايات المتحدة، وعلمت "إلكترونيًا" برفض السفارة الأمريكية في لندن منحها تأشيرة دخول طلبتها.

سبب الرفض سفرها إلى "دولة" بالشرق الأفريقي، لا تعترف بها الأمم المتحدة، هي Somaliland أو "جمهورية أرض الصومال" التي بقيت فيها 5 أيام، اجتمعت خلالها إلى خامس من يتولى رئاستها منذ انتخبوه قبل عامين، وهو موسى بيهي عبدي.

ويلزم البريطانى بطلب التأشيرة من نظام إلكترونى معروف بأحرف ESTA اختصارًا لاسمه الطويل، ويطرح على الراغبين البقاء أقل من 90 يوماً بالولايات المتحدة أسئلة عدة، بينها إذا زار الواحد منهم الصومال فى فترة بين مارس 2011 للآن، ولما أجابت كارّي سايموندز أنها زارت "صوماليلاند" العام الماضي، أبلغها "ايستا" بالرفض وسببه، من أن الولايات المتحدة لا تعترف بهذه الدولة وتعتبرها جزءاً من الصومال.

وكانت سايموندز، سافرت إلى "أرض الصومال" برفقة صديقة صومالية اسمها Nimco Ali وتنشط من بريطانيا التي هاجرت إليها حين كانت بعمر 4 سنوات في حملة ضد ختان الإناث.


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