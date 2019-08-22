السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

22 أغسطس 2019 - 10:41 ص





عقب المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة السكك الحديد ، علي الإنذار الذي أطقلته وزارة النقل بشأن عدم وقوف القطار الذي يتم رشقه بالحجارة في المحطة ، قائلا :" فيه ناس مالهاش ذنب بس إحنا مضطرين".



وأكد"عبدالتواب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار"المذاع علي فضائية "النهار"، أن كل المجتمع يجب أن يتكاتف لمساعدة الهيئة للقضاء علي ظاهرة رشق القطارات.



وتابع "عبدالتواب "، أن خطبة الجمعة يجب ان تحتوي علي تعميم أهمية الحفاظ علي المال العام. وأردف "عبدالتواب"، قائلا :" الركاب بيسرقوا حنفيات الحمامات من القطارات ، مش هنفتشك و إنت خارج من دورة المياه ".

