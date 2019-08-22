  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر01:59 م
بحث متقدم
ارشيف

مرض خطير يجتاح دولة أوروبية.. وتحذيرات للسائحين

كيم كاردشيان

مفاجأة مدوية في قضية مقتل "كيم كاردشيان" الباكستانية

الزمالك

وفاة لاعب الزمالك السابق بلندن

مريم وجيه

مريم وجيه.. قصة بطلة استطاعت نيل إعجاب شيخ الأزهر

سعودية

القصة الكاملة لاختطاف سعودية فى تركيا

رئيس برلمان

رئيس برلمان يرضع طفلاً خلال جلسة عامة

فيديو

فيديو نادر للملك سلمان مع الفقيد "فهد السديري"

ترامب

"ترامب" يصدم الجميع: أنا المختار من الله

الإعلامي أحمد موسى

موسى: قولنا ألف مرة معدناش معتقلين

داعش

5 ملايين دولار مقابل هذا الشيء.. ما علاقة داعش

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

الحياة السياسية

سيف الاسلام
سيف الاسلام

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

التحالف العربي في اليمن يعلن قتل شقيق زعيم الحوثيين

#

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة حوثية بالأجواء اليمنية

#

التحالف: اعتراض 3 طائرات مسيرة باتجاه جازان وأبها

#

التحالف: سنقدم أدلة دامغة على استهداف الحوثي سفن

إسرائيل

الحوثى

سيف الاسلام

تغريدة

أثار سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، جدلاً واسعًا، بعد نشره تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" يدعو فيها السعودية لضم إسرائيل إلى التحالف العربي.

وكتبت "القذافي"، في تغريدته: "أقترح على السعودية أن تضم إسرائيل إلى التحالف العربي عندها أضمن أن الحوثيين لن يجرأوا على إطلاق أي طائرة أو صاروخ على المملكة ذلك أن شعارهم (الموت لإسرائيل) ليس إلا لجذب أكبر عدد من القطيع الذين لا عقول لهم".

وأضاف سيف الإسلام أن إسرائيل تقصف عملاء إيران في العراق وسوريا بشكل شبه يومي حتى يبدو أنهم واعتادوا عليه مؤكدًا أن إيران لم تقدم لهم صاروخًا باليستيًا واحد أو طائرة مسيرة ليردوا اعتبارهم على الأقل أمام اتباعهم ولكنها تقدم مئات الصواريخ والطائرات المسيرة لجماعة الحوثي لتقصف بها السعودية.

ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة، حيث استنكر معظم رواد مواقع التواصل اقتراحه، وعلق أحدهم: "وأنا أنصحك ألا تدخل في ما لا يعنيك لأن النتيجة ستموت من الغيظ".

وأضاف: "السعودية العظمى قادرة بفضل الله أن تدك حصون أي معتدٍ على بلادنا  وتضرب بيد من حديد ولاهي في حاجة لنصايح من إلى حكم بلاده بانقلابات وخيانات".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. تقتل والدها بطريقة صادمة
» قميص «أوباما» بمبلغ خيالى في مزاد علنى
» معركة مثيرة.. مسن يواجه 4 مسلحين بهذه الطريقة
» الحب أم الإنجاب؟!.. حيرة ومعادلة صعبة!
» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة