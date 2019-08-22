سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

أثار سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، جدلاً واسعًا، بعد نشره تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر" يدعو فيها السعودية لضم إسرائيل إلى التحالف العربي.

وكتبت "القذافي"، في تغريدته: "أقترح على السعودية أن تضم إسرائيل إلى التحالف العربي عندها أضمن أن الحوثيين لن يجرأوا على إطلاق أي طائرة أو صاروخ على المملكة ذلك أن شعارهم (الموت لإسرائيل) ليس إلا لجذب أكبر عدد من القطيع الذين لا عقول لهم".



وأضاف سيف الإسلام أن إسرائيل تقصف عملاء إيران في العراق وسوريا بشكل شبه يومي حتى يبدو أنهم واعتادوا عليه مؤكدًا أن إيران لم تقدم لهم صاروخًا باليستيًا واحد أو طائرة مسيرة ليردوا اعتبارهم على الأقل أمام اتباعهم ولكنها تقدم مئات الصواريخ والطائرات المسيرة لجماعة الحوثي لتقصف بها السعودية.



ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة، حيث استنكر معظم رواد مواقع التواصل اقتراحه، وعلق أحدهم: "وأنا أنصحك ألا تدخل في ما لا يعنيك لأن النتيجة ستموت من الغيظ".

وأضاف: "السعودية العظمى قادرة بفضل الله أن تدك حصون أي معتدٍ على بلادنا وتضرب بيد من حديد ولاهي في حاجة لنصايح من إلى حكم بلاده بانقلابات وخيانات".