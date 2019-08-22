  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

أرشيفية

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

سلمى اللومي

خطأ فادح من مرشحة رئاسية عن الدستور

الخطيب

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

الفيشاوي وهند الحناوي

"الفيشاوي" يكشف مفاجأة "صادمة" عن هند الحناوي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

اختطاف سائحة

لغز اختطاف "سائحة سعودية" في هذه الدولة

ارشيف

صادم.. سحل عراقية بمطار مشهد الإيراني

الفقي

الفقي: اللي يعمله الريس متزعلوش منه

على الصحة..

نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي

الصفحة الأخيرة

اللحوم والدجاج
اللحوم والدجاج

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قناة ليبية تعلن الإفراج عن صحفييْها "المختطفيْن"

#

عزل مؤذن تسبب بإفطار الصائمين قبل أذان المغرب

#

رضا عبدالعال: لهذا السبب تعرضت للحبس "ليلة دخلتي"

#

السعودية تعلن استئناف ضخ النفط من محطتي الرياض

تربية وتعليم

تعليم عالى

تقليل اغتراب

كشفت الأبحاث الجديدة عن خطورة غسل اللحوم البيضاء والحمراء قبل عملية الطهي، موضحة أن هذه الممارسة تؤدي إلى أمراض تنقلها الأغذية وتكون مسئولة عن آلاف الوفيات كل عام، وفقًا لوكالة "يونايتد بريس إنترناششيونال".

وتحذر وزارة الزراعة الأمريكية من غسل الدواجن النيئة، قائلة إنها تتسبب في نشر البكتيريا على أسطح المطبخ، وغيرها من الأسطح وعلى الأطعمة الأخرى.

وقالت الدراسة إن 60 في المائة مِمَن غسلوا الدجاج، تسببوا في انتشار البكتيريا على سطح حوض الغسيل، وظل 14 في المائة منهم لديهم بكتيريا حتى بعد تنظيف الحوض، كما انتقلت أكثر من ربع البكتيريا إلى الخس المجاور الذي تم تنظيفه بالفعل.

وخلصت الدراسة إلى أن البكتيريا يمكن أن تنتشر بسهولة إلى الأسطح والأطعمة الأخرى، وأفضل حل هو عدم غسل الدواجن.

وتوصي وزارة الزراعة الأمريكية بأن يقوم الأشخاص بغسيل الأطعمة التي لا تحتاج إلى طهيها أولًا، مثل الخضار، واللحوم النيئة ثانيا.

وقالت الوزارة إنه يجب على الأشخاص تنظيف وتعقيم أجهزة الطهي وجميع الأسطح التي يمكن أن تلامس اللحوم النيئة.

كما توصي بتخليص اللحوم من البكتيريا عن طريق طهيها في درجة حرارة آمنة تصل إلى 145 درجة للحوم البقر ولحم الضأن ولحم العجل، و160 درجة للحم المفروم و 165 درجة للدواجن.

ويرى الخبراء إن تنظيف اليدين بشكل صحيح هو أمر مهم أيضًا.

وقالت كارمن روتنبرج مديرة خدمات سلامة الأغذية والتفتيش، "عدم غسيل اليدين خلال 20 ثانية من ملامسة اللحوم النيئة هو أمر خطير للغاية".

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حوالي 48 مليون شخص يصابون بالأمراض التي تنقلها الأغذية كل عام، مما يؤدي إلى دخول 128000 حالة إلى المستشفيات و3000 حالة وفاة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة