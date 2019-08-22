مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

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أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اقتراب ناديه من تدشين قناته الفضائية، مؤكدًا أنها ستنطلق قبل بداية بطولة الدورى الموسم الجديد والمقرر يوم 19 سبتمبر المقبل.

وأضاف "منصور" فى تصريحات تليفزيونية له، أنه سيعاين الأستوديو الخاص بالقناة بمدينة الإنتاج الإعلامي وسيتسلمه بشكل رسمي وهو أستوديو تابع لإحدى القنوات الفضائية الشهيرة ومساحته تقارب 420 مترًا، وستحصل القناة على تردد عبر القمر الصناعي نايل سات تمهيدًا لإطلاقها.

وأكد أنه سيسعى لإطلاق أفضل قناة فضائية بجودة صورة عالية تليق بمتابعي القناة من جماهير النادى، موضحًا أن هذا الحلم الذى كان محط اهتمام مشجعي القلعة البيضاء اقترب من الظهور للنور.


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