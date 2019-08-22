"الفيشاوي" يكشف مفاجأة "صادمة" عن هند الحناوي

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متابعات-علا خطاب

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انستجرام

هند الحناوي

الفيشاوي

خرج الفنان أحمد الفيشاوي، عن صمته، بسبب ما أثير عن حبسه، بعد امتناعه عن دفع النفقة المخصصة لابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019، وذلك عبر فيديو نشره عبر إنستجرام.

وفجر الفنان أحمد الفيشاوى، مفاجأة بالرد على الادعاءات والشائعات، من خلال الفيديو متحدثًا عن هند الحناوي، والدة ابنته "لينا" وهروبها من إحدى القضايا، وفقًا لأحد مكاتب المحاماة مبرزًا موقفها القانوني.

وكشف "الفيشاوى" عن أن هند الحناوي قامت بإيهامه بأنها ستسافر بابنته إلى إنجلترا لتعليمها؛ في حين أنها تتهرب من تنفيذ حكم قضائي جنائي صادر ضدها بالحبس؛ لأنها ضُبطت برفقة رجل غريب في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا فى حالة سكر، وفقًا لما هو ورد في الفيديو عن مكتب المحاماة.

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