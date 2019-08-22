صادم.. سحل عراقية بمطار مشهد الإيراني

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ضرب

عراقية

مطار مشهد

تعرضت سيدة عراقية للضرب المبرح من قبل ضابط يعمل في مطار مشهد الإيراني.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب المبرح في مطار مشهد الإيراني على يد ضابط يعمل في المطار.

وأضاف الصحاف في بيان، أن العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام، وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها.

وتأتي عملية الاعتداء على المواطنة العراقية قبل أيام، حيث قام ضابط إيراني يحمل رتبة ملازم أول بضرب امرأة خمسينية عراقية من مدينة النجف.

وطالب مواطنون عراقيون رئيس الوزراء ووزير الخارجية بضرورة التدخل وإرسال رسالة احتجاج إلى الحكومة الإيرانية، وطلب الاعتذار ومعاقبة الضابط الذي اعتدى على ضيف بلد مجاور.

وشددووا بضرورة اتخاذ موقف حازم وجاد واحترام الرعايا العراقيين في إيران ومعاملتهم بالمثل.


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