الفقي: اللي يعمله الريس متزعلوش منه

22 أغسطس 2019 - 09:55 ص

أكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لابد من إيجاد تيار عربي يعبر عن مصالح الدول العربية أمام العالم.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن العالم كله يهتم للعلاقات التي تحدث بين مصر والدول العربية، مشيرًا إلي أن لم تفقد وزنها.

وأوضح "الفقي"، أن مصر تدعم شرعية الحكم في السودان، قائلاً: "كان في ناس زعلانة عندنا خلال السنوات الماضية من علاقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير مع مصر، معقبًا: "اللي يعمله الريس متزعلوش منه كله بيبقي في صالح مصر والمواطن المصري".

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