  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر11:03 ص
بحث متقدم
ارشيف

مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

سيف الإسلام: انضمام إسرائيل للتحالف العربي سيسحق "الحوثي"

أرشيفية

السكة الحديد تكشف عن أغرب سرقات القطارات

عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام

أول تعليق لـ"عصام فرج" بعد تعيينه أمينًا للأعلى للإعلام

سلمى اللومي

خطأ فادح من مرشحة رئاسية عن الدستور

الخطيب

مفاجأة.. الأهلى يعرض هذا اللاعب للبيع

الفيشاوي وهند الحناوي

"الفيشاوي" يكشف مفاجأة "صادمة" عن هند الحناوي

مرتضى منصور

مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

اختطاف سائحة

لغز اختطاف "سائحة سعودية" في هذه الدولة

ارشيف

صادم.. سحل عراقية بمطار مشهد الإيراني

الفقي: اللي يعمله الريس متزعلوش منه

الحياة السياسية

الفقي
الفقي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إعلامية شهيرة: رحت أعمل منظار في المعدة واكتشفت إصابتي بهذا المرض

#

أديب: اللي مخلف 6 عيال.. الدولة تشيلهم ليه

#

شاب يعتدى جنسيًا على شقيقته الطفلة وتحمل منه

#

مرتضى يهدد "الواد اللي بيقطع عنه الصوت"

أكد الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أنه لابد من إيجاد تيار عربي يعبر عن مصالح الدول العربية أمام العالم.

وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن العالم كله يهتم للعلاقات التي تحدث بين مصر والدول العربية، مشيرًا إلي أن لم تفقد وزنها.

وأوضح "الفقي"، أن مصر تدعم شرعية الحكم في السودان، قائلاً: "كان في ناس زعلانة عندنا خلال السنوات الماضية من علاقة الرئيس السوداني السابق عمر البشير مع مصر، معقبًا: "اللي يعمله الريس متزعلوش منه كله بيبقي في صالح مصر والمواطن المصري".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلان نتائج تحويلات "تقليل الاغتراب"
» أول ظهور لأوباما وزوجته فى هوليود بهذا الفيلم
» نتائج "كارثية" لغسل اللحوم والدجاج قبل الطهي
» فنانة شهيرة بإطلالة "جريئة" مع طبيب أسنان
» بـ"الهوت شورت".. فنانة شهيرة ترقص على أغنية "يا منعنع"
» الموسم المقبل.. السعودية تطور منظومة الحج بهذه البطاقة
» كهربا: سألعب لأي نادي يدفع الشرط الجزائي الخاص بي
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: اكتشفت الحب الحقيقي
» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة