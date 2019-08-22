بقايا حطام طائرتي الحوثي بعد إسقاطهما بالسعودية

22 أغسطس 2019 - 09:41 ص

انتشرت مجموعة من الصور تظهر بقايا من الطائرتين المسيرتين اللتين نجح الدفاع الجوى الملكي السعودي في تدميرهما صباح اليوم الخميس.

وكانت الطائرتان قد تم إسقاطهما أثناء اتجاههما نحو محافظة خميس مشيط، حيث أظهرت الصور البقايا المدمرة لتؤكد أن مصير تلك الطائرات الفشل وأن قوات المملكة بالمرصاد لحماية المدنيين بكل الإجراءات العملياتية للتعامل مع الطائرات بدون طيار.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل الميلشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران جرائمها تجاه المملكة وترويع المدنيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قد صرح بأن قوات التحالف تمكنت صباح الخميس، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما الميليشيات الحوثية من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط بالسعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن جميع محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات المسيرة مصيرها الفشل، موضحا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.



