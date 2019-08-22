حارس ليفربول عن خلاف "صلاح وماني": هذا ما رأيته بينهما بغرفة الملابس

22 أغسطس 2019 - 08:13 ص

أكد أدريان - حارس مرمى فريق ليفربول - أنه يطمح للمزيد من تحقيق البطولات مع "الريدز" ، مؤكدًا أن دفاعهم القوي سيجلب المزيد من البطولات.



وقال في تصريحات للموقع الرسمي لـ"ليفربول": "لدينا دفاع قوي .. أستمتع باللعب خلف هذا الدفاع .. هم يحلون الكثير من المشاكل .. لدينا واحد من أعظم مدافعي العالم حاليا وهو فان دايك".



وتحدث أدريان حول ما تروجه وسائل الإعلام عن وجود خلافات كبرى بين النجم المصري محمد صلاح ونظيره السنغالي "ساديو ماني".



وعلق "أدريان" على هذه الأنباء قائلا: "هذا هراء .. أنا فخور بهذين النجمين لأنهما يبليان بلاءً حسنا والعلاقة بينهما جيدة للغاية".



وأضاف: "إنهما لاعبان رائعان وصديقان في غرفة الملابس أيضًا، ويمكنك أن ترى هذا الشعور على أرض الملعب، ولقد لعبت ضدهما عدة مرات، والآن ألعب معهما، وأستمتع بذلك".

