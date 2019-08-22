  • الخميس 22 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر07:48 ص
بحث متقدم
مريم أمين

إعلامية شهيرة: رحت أعمل منظار في المعدة واكتشفت إصابتي بهذا المرض

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ معجب بتغريدة لمذيع "بي إن سبورت" .. ما فحواها؟

عنتيل كفر حجازي

عنتيل كفر حجازي: الستات دعوني للفحشاء .. وربنا يقبل توبتي

محمود كهربا

مسؤول بالأهلي: خلصنا كل شيء مع "كهربا" .. وقبض الشيكات

بنطلون ممزق

يجوز الصلاة بالبنطلون الممزق بشرط

طقس

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الخميس

أرشيفية

هل تحل «الفصول المتنقلة» أزمة الكثافة الطلابية؟

أرشيفية

هذه عقوبة المعتدين على شاب الشرقية المعاق ذهنيًا

سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية

مصر تعلن مقترحًا عادلًا لأزمة سد النهضة

منتخب مصر

مفاجأة.. أسطورة الجزائر مُرشح لقيادة منتخب مصر

لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟

الصفحة الأخيرة

الإعلامية ريهام سعيد
الإعلامية ريهام سعيد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد: "بتشيروا الصور دي ليه وتجيبلونا مصيبة"

#

ريهام سعيد تكشف سبب الاكتئاب الذي تسبب في زيادة وزنها 54 كيلو

#

ريهام سعيد تعرض صورًا صادمة لرحلة مرضها

#

تعليق مفاجيء من ريهام سعيد على وفاة الفيشاوي: أنا خايفة

ريهام سعيد

أشادت الإعلامية ريهام سعيد - مقدمة برنامج "صبايا" - بعدد من الأطفال الذين استضافتهم من قبل بسبب حفظهم القرآن الكريم رغم ظروفهم الصعبة.

وقالت "ريهام" في برنامجها:""إحنا بنعيد نفس الأيات في ركعات الصلاة عشان مش حافظين غيرها، ودي غلطة أهالينا إن محفظوناش القرآن"، مشيرةً إلى أنها كانت تأتي بمحفظين قرآن لأولادها واستمروا معهم حتى سن 9 سنوات، ثم تمرّد الأولاد بعد ذلك ورفضوا استكمال الحفظ.

تابعت: "كان لازم طبعا أجبرهم، لكن مكنتش عايزه أنفرهم من الدين.. لكن غلطتي برضو.. احنا حافظين كل الاغاني ومبنقعدش نحفظ آية صغيرة.. قد ايه ربنا كريم وعظيم إنه صابر علينا إننا بنضيع وقت في حاجات ملهاش معنى، علموا ولادكم الدين وحفظوهم القرآن".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا رفض أبناء ريهام سعيد حفظ القرآن؟
» الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث
» نجم الأهلي مهاجمًا رئيس اتحاد الكرة: «أعمى وراسب بالثُلث»
» بالصور.. نادٍ يُخصص مقابر لمشجعيه
» قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بمعبر الكرامة
» أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا
» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج
» عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»
» «البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية
» «كهربا» ساخرًا: «علي صوتك بتقول إيه»
» الحشد الشعبي يتهم واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهدافه

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة