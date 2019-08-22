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الكشف عن تطورات مؤلمة في حالة هيثم شاكر بعد إصابته بمرض خبيث

الرياضة

هيثم شاكر
هيثم شاكر

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هيثم شاكر

كشف الفنان هيثم شاكر بعض التفاصيل الجديدة بشأن إصابته بمرض خبيث منعه من الظهور خلال الفترة الماضية .

وقال "شاكر" : "لم أكن أحب الحديث في هذا الأمر لكنني خرجت وتحدثت بعدما رأيت الناس يتهموني بأشياء صعبة".

وأضاف: "قالوا إنني فقدت وزني بسبب إدماني للمخدرات وأشياء أخرى وهذا ما دفعني للحديث".

وتابع: "لا أستطيع تناول الطعام إلا أشياء بسيطة جدًا .. وأنا راضي بقضاء الله .. ومازالت هناك بعض المضاعفات الناتجة عن المرض أعالج منها لكنه كان اختبار لي من الله وأنا راضي به".

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