تركي آل الشيخ معجب بتغريدة لمذيع "بي إن سبورت" .. ما فحواها؟

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تركي آل الشيخ

وضع المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - إعجابا على تغريدتين كتبهما اثنان من معلقي شبكة قنوات "بي إن سبورت".

وتفاعل "آل الشيخ" بالإعجاب مغ تغريدة كتبها المعلق التونسي بشبكة "بي إن سبورتس" رؤوف خليف.

ويقول "خليف" في تغريدته: "أحر التعازي للزميل ونجم التنس السابق كريم العلمي إثر وفاة ابنه ريان (16 سنة) في حادث مؤسف تعرض له في جزيرة بالي .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه".

يذكر أن "آل الشيخ" تفاعل مع تغريدة أخرى تتحدث عن نفس الموضوع كتبها المعلق الجزائري حفيظ دراجي ، حيث تقدم الأخير أيضًا بالتعازي للنجم المغربي كريم العلمي الذي يعمل محللًا للتنس بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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