"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الخميس

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ولطيف ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 24 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 32 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34


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