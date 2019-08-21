» قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بمعبر الكرامة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيًا في معبر الكرامة "جسر اللنبي"، الذي يفصل بين الأردن وإسرائيل، بزعم مهاجمته جنديًا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الأناضول،: "قام فلسطيني بمهاجمة جندي من جيش الدفاع عندما كان بلباسه المدني في معبر جسر اللنبي".

وادعى البيان أن الجندي تخلص من قبضة المهاجم بعدما حاول الأخير خنقه بواسطة شاحن للهاتف الخليوي.

وأضاف أن "الجندي كان في إطار مهمة حراسة عسكرية عادية".

وأوضح أن "قوات الأمن الإسرائيلية هرعت إلى المكان، وقبضت على المهاجم، إذ تم نقله للتحقيق"، من دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني أي تعليق أو توضيح حول الحادثة.

وتسيطر السلطات الإسرائيلية على جميع معابر الضفة الغربية، وكثيرا ما تمنع الفلسطينيين من المغادرة.

ويُمنع الفلسطينيون بشكل عام، من الطيران عبر مطار بن غوريون الإسرائيلي، أو الإبحار عبر الموانئ الإسرائيلية، ليبقى معبر الكرامة سبيلهم الوحيد للخروج.