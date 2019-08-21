مفاجأة.. أسطورة الجزائر مُرشح لقيادة منتخب مصر

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ماجر

دخل الأسطورة الجزائرية رابح ماجر في مفاوضات جادة مع اتحاد الكرة المصري لتولي تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكي خافييرأجيري، حسبما نقلت وسائل إعلام جزائرية.

وكشفت صحيفة «المشوار السياسي» الجزائرية، في تقرير لها، أنه تم فتح باب المفاوضات مع رابح ماجر مدرب الجزائر السابق، لتولى تدريب الفراعنة خلفا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي تمت إقالته بعد الإقصاء من كأس الأمم الأفريقية الماضية التي توج بها الخضر.

وقالت الصحيفة إن الاتحاد المصري لكرة القدم اشترط على «ماجر» الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والتأهل إلى كأس العالم 2022، ضمن بنود العقد بين الطرفين.

وقالت إنه من المتوقع أن يوقع رابح ماجر على عقد تدريب المنتخب المصري لمدة 3 سنوات في حال وصل الطرفان إلى اتفاق.


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