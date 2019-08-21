  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
منتخب مصر

مفاجأة.. أسطورة الجزائر مُرشح لقيادة منتخب مصر

جانب من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

«تكييف وبعوض».. تفاصيل حياة «البشير» داخل محبسه

كهربا

هل اقترب من الأهلي؟.. «كهربا»: «جاهز للاحتفال»

عنتيل المحلة الجديد

بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية.. القبض على «عنتيل المحلة»

اتحاد الكرة

92 ناديًا تعلن رفضها التعامل مع «الجبلاية»

خالد صلاح

خالد صلاح يحرج «أبو حامد» بعد انتقاده سجدة منتخب اليد

دارين حليمة

مُخرجة شهيرة: سنظل نطالب بحرية ممارسة الجنس للجميع

الملك سلمان

بعد قرار الملك سلمان.. أزمة تستدعي تدخل السلطات

الطريشة

سكان القاهرة الجديدة يواجهون «الطريشة» بالبصل والثوم

انتقالات الاندية المصرية

بورصة اللاعبين تشعل الموسم الجديد

«تكييف وبعوض».. تفاصيل حياة «البشير» داخل محبسه

عرب وعالم

جانب من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
جانب من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أحمد سالم - وكالات

أخبار متعلقة
#

أول صور لـ«البشير» داخل قفص الاتهام

#

"البشير" يرد على قرار تسبب في عزله

#

فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

#

إحباط محاولة فاشلة لتهريب البشير من محبسه

عمر البشير

الرئيس السوداني

الأوضاع في السودان

اتفاقية الإعلان الدستوري

تهريب البشير

وصف هاشم أبوبكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ظروف اعتقاله بأنها "سيئة"، بينما ذكر مصدر أمني أن وضع البشير "أفضل" من السجناء الآخرين في سجن كوبر، المفروض عليه حراسة مشددة بعد محاولة تهريب البشير، بحسب شبكة لـCNN الأمريكة.

وقال الجعلي في تصريحات، إن أوضاع اعتقال الرئيس السابق، المتهم بقضايا فساد، "سيئة"، مضيفًا أن الزنزانة "غير نظيفة ومليئة بالبعوض"، على حد تعبيره.

في المقابل، قال مصدر أمني رفيع المستوى، لـCNN ، إن البشير محتجز في "ظروف أفضل" من السجناء والمعتقلين الآخرين. وأوضح أنه "على عكس باقي السجناء، فإن زنزانة البشير التي تبلغ أبعادها 3 × 3 أمتار، تحتوي على ثلاجتين، وتكييف هواء وسرير".

وأضاف المصدر: "من بين كل الحرس القديم (من نظامه) في السجن فإن البشير هو الأكثر تماسكا، يعطي انطباعا بأنه لا يهتم بأي شيء".

وكشف المصدر أن زوجة البشير الثانية وداد بابكر عمر وأطفالها الصغار زاروه في زنزانته خلال عيد الأضحى، وقال: "كان هذا جيدا لروحه المعنوية".

والزنزانة التي يقبع فيها البشير الآن في سجن كوبر، هي الزنزانة نفسها التي كان فيها السياسي السوداني الراحل عمر الترابي، العقل المدبر لانقلاب عام 1989، والذي أوصل البشير للسلطة قبل أن يبدأ الخلاف بينهما.

وتقع زنزانة البشير بجانب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في الجزء السياسي من السجن، والذي تشرف عليه عادة أجهزة الاستخبارات والأمن.

تفاصيل محاولة تهريب «البشير» للمرة الثانية من السجن

وقال المصدر الأمني، في تصريحاته لـCNN ، إن "البشير في حالة جيدة من الناحية النفسية"، مضيفا أن البشير "تأثر بوفاة والدته قبل أسابيع قليلة لأن السلطات لم تسمح له بزيارتها في المستشفى عندما كانت تصارع الموت، وسمحت له فقط برؤية جثمانها قبل دفنها".

وحصل البشير على مرافقة واسعة خلال حضوره جنازتها، مما أثار مخاوف المعلقين المحليين من أنه يحصل على امتيازات خاصة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» أمريكا تتوعد بمنع ناقلة إيران من تسليم شحنتها لسوريا
» «جمال زائف».. صور صادمة لـ«كيم كاردشيان» بدون مكياج
» عضو مجلس الأهلي يعتذر للجماهير: «لم أقصد استفزازكم»
» «البناطيل في الجامعات» يتصدر الترند في السعودية
» «كهربا» ساخرًا: «علي صوتك بتقول إيه»
» الحشد الشعبي يتهم واشنطن بإدخال طائرات إسرائيلية لاستهدافه
» سوسن بدر تروى كواليس عملها لأول مرة مع عادل إمام
» فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته
» صادم.. أب يحاول إلقاء طفلته من الطابق الثالث
» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:01 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
الطريشة
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة