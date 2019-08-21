بعد فضيحة الفيديوهات الإباحية.. القبض على «عنتيل المحلة»

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قضايا وحوادث

عنتيل المحلة الجديد
عنتيل المحلة الجديد

أحمد سالم

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عنتيل المحلة

قامت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية، بإلقاء القبض على “إسماعيل.ا” المعروف بـ"عنتيل المحلة الجديد" وصاحب الفيديوهات الجنسية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أكثر من 5 أشهر على انتشار الفيديوهات الجنسية.

وكانت بداية الواقعة بتلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يفيد بضبط عنتيل المحلة صاحب الفيديوهات الجنسية التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

 ومنذ 5 أشهر، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقاطع جنسية، تكشف عن ظهور “عنتيل جديد”، بقرية كفر حجازي مركز المحلة، يقوم بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وقيامه بتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب.

حيث قام “إسماعيل”، بتصوير عدد من السيدات أثناء ممارسة الرذيلة معهن، وحفظ تلك الفيديوهات على جهاز "لاب توب"، وقام صديق له بالعبث بالجهاز والحصول على نسخة منها، وهدده بنشرها فى حالة عدم الاستجابة لمطالبه.

وذات يوم، دخل العنتيل في رهان مع أحد صديقه على استقطاب سيدة، وبالفعل نجح فى تصويرها، وحدث خلاف بينه وبين صديقه، وقام صديقه بنشر الفيديوهات بالقرية.

وعلى الفور، سيطرت حالة من الغضب الشديد، على أهالي القرية، وتبين أن من بين السيدات اللاتى ظهرن بالفيديوهات متزوجات ولديهن أطفال، وتم طرده من المنطقة التي يعمل بها.

وتحتوى الفيديوهات، على تصويره العديد من السيدات، في أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة في الفيديوهات التي يتم تداولها داخل القرية.

وفي السياق ذاته، كانت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد أمرت بحبس سيدتين ظهروا في فيديوهات إباحية مع أحد الأشخاص صاحب محل قطع غيار بقرية كفر حجازي، كما أمرت النيابة بفتح التحقيق مع مروج الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أمرت النيابة في مارس الماضي، بحبس مصور ومروج الفيديوهات الإباحية التي ظهر فيها الشخص المذكور وهو يمارس الجنس مع سيدات.


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