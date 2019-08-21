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فنانة شهيرة تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة لأولادها

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الفنانة مي فاروق
الفنانة مي فاروق

محمد فضل- متابعات

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طلاق

فنانة

رسالة مؤثرة

الفنانة مي فاروق

فاجأت الفنانة مي فاروق، الجميع بإعلان طلاقها من زوجها بعد إنجاب ولد وبنت، مشيرة إلى أنها اكتشفت أن أجمل علاقة حب حقيقة هي مع أولادها.

المطربة مي فاروق أعلنت طلاقها من زوجها، عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت مي فاروق: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".

وأضافت مي فاروق: "اكتشفت إن ربنا أعطى لي هدية مش ممكن تتعوض بكنوز الأرض، اكتشفت مدى قوتي اللي استمديتها من حبهم بعد ما تم طلاقي من والدهم من شهور".

واختتمت مي فاروق بقولها: "كل احترامي وتقديري للعشرة الطيبة اللي كانت قدر ربنا الحمد لله اكتشفت إنهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب وأحلى علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي".


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