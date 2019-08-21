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خالد صلاح يحرج «أبو حامد» بعد انتقاده سجدة منتخب اليد

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مجلس النواب

منتخب الناشئين

خالد صلاح

محمد أبو حامد

منتخب اليد

 وضع الكاتب الصحفي خالد صلاح، النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في موقف حرج بعد رد الأول عليه بشأن منشور له انتقد فيه الاحتفاء بنشر سجدة الشكر للاعبي منتخب اليد للناشئين بعد فوزهم ببطولة العالم.

وقال "أبو حامد" في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مع كامل احترامي و محبتي و فخري بفريقنا لكرة اليد و فوزه العظيم لكن مش عاجبني المبالغة في نشر صور سجود اللعيبة و صورهم و همه بيصلوا".

وتابع: "أكيد توفيق و معونة ربنا أساس، لكن الأخذ بالأسباب هو الجوهر و السبب اللي به ربنا بيوفقنا لو سمحتوا بلاش كده ,كان الأولى الكلام عن التدريب و الانضباط ".

الكاتب الصحفي خالد صلاح قام بمشاركة منشور أبو حامد ورد عليه قائلًا "دي سجدة شكر يا محمد وقيمتها كبيرة ورسالتها عظيمة لجيل كامل، ولا تعني أبداً نكران للأخذ بالأسباب من تدريب واحترافية اللعيبة".

وأضاف: "الخواجات بيصلبوا بردوا بعد انتصاراتهم، شكراً ومجداً لمانح الموهبة، مع احترامي ومحبتي".

في حين جاءت تعليقات متابعي "صلاح" مؤيدة لرده، حيث قال أحدهم " رد يستحق الاحترام " ، فيما أدان آخر تعليق أبو حامد قائلًا آخر " لأ .. الإيمان بالله هو الجوهر ومعه الأخذ بالأسباب .. كل لاعب أجنبي يشكر الله بعد إحراز هدف أو إحراز بطولة لم لا تعيب ذلك ولا هو هري وخلاص ؟"

وحقق منتخب مصر لناشئي كرة اليد إنجازا تاريخيا بحصوله على بطولة كأس العالم للمنتخبات تحت سن 19 عاما، والتي أقيمت في مقدونيا.

واستطاعت مصر الُمتوجَة بكأس أمم أفريقيا في كرة اليد العام الماضي فرض سطوتها على البطولة بعد إقصائها منتخبات أوروبية عريقة في اللعبة مثل أيسلندا، والسويد، والمجر، وسلوفينيا، قبل أن تهزم المنتخب الألماني في المباراة النهائية بفارق أربعة أهداف.

وتغلب المنتخب المصري لناشئي كرة اليد على نظيره الألماني في المباراة النهائية الأحد الماضي بنتيجة 32 / 28 بعد مباراة قوية بين المنتخبين، واستطاع المنتخب المصري في النهاية حسم نتيجتها بجدارة.



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