مُخرجة شهيرة: سنظل نطالب بحرية ممارسة الجنس للجميع

21 أغسطس 2019 - 05:31 م

واصلت الكاتبة النسوية والمخرجة السينمائية اللبنانية المثيرة للجدل دارين حليمة، استفزاز رواد مواقع التواصل والرأي العام العربي، بإعلانها تمسكها بحرية ممارسة الجنس، مشيرة إلى أن ذلك لا يسقط احترام المرأة.

وكتبت عبر حسابها على «تويتر» :« قيمتي واحترامي لاتسقط بممارسة الجنس. ولا تسقط قيمة اي امراة، مجتمع مضحك، الجنس ليس له وظيفة اخلاقية. المراة حقها تمارس الجنس، وسناخذ حقوقنا رغم انوفكم».

وكانت دارين حليمة، اعترفت بممارسة الجنس ، وطالبت النساء بعدم التقيد بالإطار الشرعي وهو الزواج.

وقالت عبر تدوينة على صفحتها الخاصة على “فيس بوك" أثارت الجدل مؤخرًا:”أنامارست الجنس نعم مارست الجنس مع رجل صاحب فكر وجسد جميل ولم أشعر بالعار بل بالقوة والاستحقاق وحسن الاختيار لم أغرم به بعد وقد لا أغرم لكن انجذاب عالي كبير وشوق لاحتضان وتقبيل ولمس ذلك الرجل ليس مهم لي أن أغرمت أم لا، لا أحسب تلك الحسابات”.

وتابعت دراين:”أن لم أغرم سأخبره، وأبحث أو أنتظر رجلا آخر ولا أشعر بأنني قد أعطيته شيء ويجب أن يقدره لا أنا أعطيت نفسي حق جميل مع شخص أدرك تماما كيف ينظر لجسدي وفكري المهم أنني أعلم ما أريد”.

وتابعت الكاتبة النسوية: “لكن شعرت بالعار سابقا، شعرت أنني عا*رة حين كنت متزوجة باسم الشرع من رجل يقنعني أن حقوقه الجنسية مع نساء أخريات هو مبدأ الحرية وعلي قبوله، حين كان يراني جسد فقط وأنه أذكى مني، حين كان يجلس يروي قصصه الجنسية القديمة وأنا أستمع بصمت”.

وأردفت: “أتذكر بنفس الوقت كيف تقطع أعضاء الطفلات بعملية الختان لمنعها من الممارسه ولتصاب بالإعاقة الجنسية مدى الحياة في الكثير من الدول، وكيف ترجم النساء فقط بحجة ارتكاب الزنا، وكيف تغتصب اغتصاب جماعي في الهند لأنها رفضت زوجا ما وكيف تقتل بجرائم الشرف ان كانت قابلة للجنس او مغتصبة ومن ثم أتذكر ممنوع الكلام في الجنس للنساء هم يتكلمون عنا يقررون في أجسادنا كل شيء”.

وأكملت دارين:”المواضيع الجنسية والثقافة الجنسية يمتلكها الرجال بشبه شكل كامل وحصري. الحديث في الجنس اتهام خطير للنساء وربما يتراكض الانتهازيون لقنص الفرص، فالنساء مازالت تحاول اثبات شرفها, والابتعاد عن الحديث في الجنس نلف وندور حول كل شيء الا موضوع الجنس، فمازال خط أحمر وضعه الذكوريين في عقول وألسنة النساء وحتى النسويات”.

وأستطردت:”حين كنت في العشرينات أستمع بانغياظ لا أعرف سببه لرجل امامي يحكي بفخر عن مغامراته الجنسية اما لي أو لحبيبته وكانت صديقتي تضحك وترمقه بنظرات الاعجاب دوما”.

وتساءلت الكاتبة النسوية عدة أسئلة وجهتها إلى متابعيها الذين تفاعلوا معها خاصة بعد تأييد الكثير من الفتيات لها.

1- من جعل الجنس حرية للرجال وطلقة أخيرة في رأس النساء. كيف أصبح جنسه فحولية وجنسي خلاعية. كيف أصبح التعبير عن مغامراته أفعال بطولية والتعبير عن رغباتي فقط أفعال اباحية.

2- #لماذاعليناالحديث_بالجنس الجنس في كل مكان. فالتحرش جنس مريض والاغتصاب جنس اجرامي. وقتل النساء بتهمة غسل الشرف عقاب الجنس. وزواج القاصرات شرعنة الجنس البيدوفيلي البرامج والفيديوكليبات والمسلسلات جميعا تجنس النساء وتستخدمها كسلعة فالجنس مكاسب للرجال وعهر للنساء هكذا قيل لنا ثم رمزوا جسدي وجسدك بأنه يحمل الشرف والسمعة وعلينا مهمة قاسية أن لا نتصرف بما هو خاص جدا الا بإذن المجتمع. وبعد كل هذا التجنيس للنساء يقولون لك لا تتكلمي في الجنس”.

3- يقولون أيضا أن الجنس شيء خاص لا يجب أن نتحدث عنه وأنا أوافق نظريا أنه شيء خاص. لكن قررت الحديث عنه وعلنا لأنه في مجتمعي يا صديقتي الجنس لا يعتبر شيء خاص، بل ملك عام للرجل فقط. الجنس في مجتمعنا ليس شيء خاص لأن جسدك ليس شيء خاص بك ، بل ملك أباك وأخاك والمجتمع وأقربائك.ضحكاتك العالية عيب لأنها قد تكون ايحاء جنسي لرجل.

4- كم قصة وقصة سمعت عن فتاة انتحرت بسبب أن أحد ما أعلن أن لها رغبات جنسية وأثبت بالصور والمحادثات حقه البديهي واجرامها العهري وذهبت ضحية. كم فتاة وفتاة ستنتحر وأنت مازلت تقولين الجنس شيء خاص. وترددين أن النسوية لديها أمور أهم.

5- ياصديقتي ألا ترين كيف أن الجنس المريض وياليته الجنس الجميل مأخوذ من هرم الأبوية من أعلى السلطة للأسفل. لا نتكلم بالجنس ورضخنا خوفا من تشويه السمعة وسكتنا وأجلنا بحجة أن النسوية لديها أشياء أهم.

هل تقتل النساء لأنها مارست الجنس أم لا؟ نعم تقتل، وفي أحسن الأحوال يتم سحب انسانيتها منها والتنمر عليها ومحاصرتها كأنها علبة تم استعمالها.كيف ينظر المجتمع للنساء المغتصبات الخارجات من السجن؟؟؟ أنها معيوبة لا قيمة لها أليس كذلك؟

6- اذا لماذا لا نتحدث وننشر على الأقل الجنس النسوي الانساني غير المريض. لماذا سأبقى خائفة طبعا أنا لا أطلب منك الكلام عن أسرارك وأنت في مجتمع غير آمنة أبدا. انا أتحدث عن أن الثقافة الجنسية أمر ضروري من النسوية وعلينا التوقف عن الهرب من الموضوع.

7- النساء لها حقوق جنسية وحتى المتزوجة يتم اغتصابها. كل النساء متضررة من الكتمان الكتمان السري الكبير حول الجنس.

8- هناك ثقافة مريضة ملوثة خاطئة عن الجنس سببت كل هذه الانتهاكات بحق جسد المرأة، لأنها مبنية على فكرة ذكورية أنها جسد أصم لا يجب أن يشتهي يرغب يتكلم عن الجنس الا حين يسمح الرجال.

9- النساء لها حق المشاركة في توريد المعلومات وذلك الفحل عليه أن يفهم أنها أيضا ترغب وتريد وي

حق لها مثله تماما أستغرب كيف أنني و أنك نعيش في مجتمع يجنس كل ما فيك ويربطه بالجنس وبنفس الوقت غير مسموح لك الحديث بالجنس ولا قول الكلمة ولا حتى وضع اشارة الاعجاب لمقالة جنسية.

10- الجنس وانت ملك خاص للأبوية. أنت لا تتحدثين عن الجنس حتى مع خطيبك قبل الخطوبة أتعلمين لماذا لأانك مسلعة جنسيا من المجتمع وان تكلمت فأنت لست امرأة شريفة بنظرهم.

أنا مارست الجنس نعم ولي مفاهيمي الخاصة التي ربما لا تنطبق مع بعض النساء. فأنا لا أنجذب لرجل أناني نرجسي أو مثقف مغرور أو ذكوري. العقل يغريني جدا. أريد جميل وأيضا ذكي مع عمق انساني وطيبة، أريده أن يكون غير مستقر تماما ولا واثق ثقة المستبدين، أريده إنسان يخطيء ويشعر ويسمع ربما لا أغرم به مع أنني أبحث عن الوقوع في الحب. لكن لن أقع في الحب ان لم أمارس الجنس أولا مع من أغراني جسدا وفكرا.

وتابعت:”ولا لا أشعر بالعار بل بالقوة المطلقة. انتبهي صديقتي لـ ممارسة الجنس في مجتمع ذكوري من قبل شخص قد يبدو نسوي من الممكن أن تعرضك للخطر. هذا المقال ليس دعوة لـ ممارسة الجنس بل للكلام في الجنس.

وقالت:”الجنس حق للنساء، الجنس حق للنساء، والجنس ليس غلطة، المجتمع الذكوري عليه أن يصحو من صدماته النفسية أن عضوي يطلب الجنس وعضوي لي ونعم أبحث لارضائه بما يروق لي أنا على هذا المجتمع أن يفهم أن الجنس لا يجعلني بلا أخلاق تماما كما لا يجعله بل وفي