بعد قرار الملك سلمان.. أزمة تستدعي تدخل السلطات

21 أغسطس 2019 - 04:46 م

اشتكى عدد من السعوديين من تعطل في النظام الإلكتروني الجديد موقع إدارة الجوازات.

ورصدت وسائل إعلام سعودية شكاوى عدة تقدم بها عدد من نساء المملكة عندما حاولن التقدم عبر نظام "أبشر" الإلكتروني لتجديد جوازات السفر المتعلقة بهن.

وأكد عدد كبير من السيدات، بحسب موقع صحيفة "اليوم" السعودي، من رفض موقع إدارة الجوازات قبول طلباتهن لتجديد جوازات السفر، حسب الآلية الجديدة لنظام "أبشر"، وأنه بمجرد الدخول إلى الموقع وطلب الخدمة يظهر لهن إشارة أن النظام غير مخول لاستخدام هذه الخدمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن إدارة الجوازات شكلت لجنة مع جهات أخرى لعلاج الخلل، ووضع النظام الجديد على الموقع في نظام "أبشر" لمساعدة الراغبات في إصدار الجواز الجديد حسب الإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرا ونص عليها الأمر الملكي.

واعتمد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رسميا في الأول من أغسطس الجاري، تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية.

?وأشار المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ"حرية السفر" إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما.

وقصر القانون من يلزمون باستخراج تصاريح السفر، هم: "الحضانة، والقصر، والمتوفي وليهم" فقط.

وبحسب صحيفة "اليوم" طالبت سيدات إدارة الجوازات بقبول الجوازات القديمة وتجديدها بالطريقة التقليدية حتى يتم الانتهاء من وضع النظام الجديد على نظام "أبشر".

وسمحت منافذ الجوازات أمس الأول الاثنين بمرور المواطنات اللاتي تجاوز عمرهن 21 عاما، وبلغ عدد المغادرات أكثر من 1000 مسافرة دون تصريح من منافذ المنطقة الشرقية وحدها خلال اليوم الأول لتفعيل النظام الجديد.