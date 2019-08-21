رونالدو: أستطيع اللعب حتى سن الـ40

21 أغسطس 2019 - 01:49 م

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي إنني أستطيع اللعب حتى سن الـ40 أو الـ41، أقول دائمًا يجب الاستمتاع باللحظة، الحاضر ممتاز ويجب أن أستمتع.

وحول مشاكل الضرائب والاتهام بالاغتصاب، لفت رونالدو إلى أنه لأمر مؤلم حين يشككون فى شرفك، لكن الحمد لله أثبت مرة أخرى أنى بريء، العائلة والناس الذين يحبونني عرفوا ذلك، لكن الأمر كان صعبًا.

وتحدث رونالدو عن ريال مدريد: لم يكن من السهل ترك ريال مدريد عشت 9 مواسم 60% من مسيرتي، لكني أردت تحديًا جديدًا وأنا سعيد لوجودي في يوفنتوس.