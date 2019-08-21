دولة أفريقية تتخذ قرارًا جديدًا بشأن قطر

21 أغسطس 2019 - 12:47 م

قررت جنوب أفريقيا إعفاء القطريين من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد.

وقال بيان للخارجية القطرية، نقلاً عن مصدر بإدارة الشئون القنصلية، إن "سلطات جمهورية جنوب أفريقيا قررت إعفاء حملة جوازات السفر القطرية العادية، من متطلبات التأشيرة المسبقة وتسمح لهم بالإقامة لمدة (90) يومًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ 15 أغسطس 2019".

وأعلنت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، إنها ستطلق نظام "eVisa " يضم دولاً جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول دون تأشيرة.

وذكرت وزارة الشئون الداخلية أن النظام الجديد سيبدأ في نوفمبرالمقبل، بحسب صحيفة "The South African ".

وأعلن وزير الشؤون الداخلية لجنوب أفريقيا، آرون موتسوالدي، بحسب الصحيفة، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي باستطاعة مواطنيها القدوم إلى جنوب أفريقيا دون تأشيرة، وهي: نيوزيلندا، قطر، الإمارات، السعودية، كوبا، غانا، ساو تومي وبرينسيبي.

وجاء القرار بعد أن أظهرت بيانات "Stats SA" أن عدد الزوار الذين يسافرون من نيوزيلندا إلى جنوب أفريقيا انخفض بنسبة 11% بين عامي 2017 و 2018، واستمر الانخفاض في 2019.