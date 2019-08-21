إيفانكا ترامب تثير أزمة بتصريحاتها عن دولة عربية

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قانون الميراث

أثارت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، الجدل، بتغريدة لها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وذلك بحديثها عن قرار الحكومة المغربية الذي يهدف ضمان المساواة بين الجنسين في الميراث.

وقالت إيفانكا ترامب في تغريدتها، أول أمس الإثنين: "نشيد بالحكومة المغربية من أجل هذه الخطوة المهمة نحو اعتماد تعديلات لقانون الميراث، ونتطلع إلى دعم تنفيذها بالكامل".

وتابعت موضحة أن "مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار"، ستواصل دعم حقوق المرأة في الأرض، مؤكدة تقديرها لـ"القيادة القوية للأميرة للا جمالة" التي تشغل منصب سفيرة المملكة المغربية في واشنطن.

يشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد صادقت، في فبراير الماضي، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم أراضي الجماعات السلالية، يهدف أحدها إلى "إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتحيينه شكلاً ومضمونًا".

وكان مجلس النواب قد صادق بالإجماع، في يوليو الماضي، على مشاريع القوانين الثلاثة، كما صادق مجلس المستشارين بدوره عليها لاحقًا بالإجماع، خلال جلسة عمومية بداية الشهر الجاري.

ومن بين مضامين القوانين المذكورة "تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شئون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها"، و"تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات؛ طبقًا لأحكام الدستور".



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