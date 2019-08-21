تغريدة مثيرة للجدل لـ "أبو حامد" عن السيدة العذراء

اعتاد البرلماني، محمد أبو حامد، إثارة الجدل، بتصريحاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي كان آخرها تهنئته لأشقائنا الأقباط بعيد السيدة مريم.

وكتبت "أبو حامد" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"أحبائي المسيحيين كل عام وأنتم والعالم بخير ومحبة وسلام - عيد السيدة العذراء أعاده الله على مصر وشعبها والعالم بكل خير" .

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة، ولاقت إعجاب البعض، وجاءت التعليقات كالآتي: "وحضرتك طيب ودايما بخير استاذ محمد وميرسي جدا لذوق حضرتك".