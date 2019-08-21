معلقا علي مبادرة شباب الإخوان.. "عارف": ارفضها يا ريس

21 أغسطس 2019 - 11:53 ص



سخر الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، المبادرة التي أطلقها 1350 شاب ينتمون لجماعة الإخوان، للتصالح والخروج من السجن، مقابل اعتزال العمل السياسي، ودفع 5 آلاف دولار لصندوق تحيا مصر، قائلا :" مبادرة تثير الضحك، وأقرب إلى النكتة منها إلى المبادرة".



وأضاف "عارف"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" ، المبادرة تدل علي وجود تخطيط من قيادات الجماعة في الخارج وراء هذه المبادرة ، وربما تحدث كارثة قريبا ، لافتا إلى أن الجماعة لها خبرة كبيرة في إدارة وتنظيم أمورهم داخل السجون، ومن الواضح أنها جاءت من القيادات في الخارج، مشددا على أنها مناورة للعودة للمشهد مرة أخرى، ويجب أن يتم رفضها لأن الدول تدار بالقانون.



و تابع الإعلامي متسائلا : من أين لهؤلاء الشباب وهم موجودون في السجون القدرة على دفع 5 آلاف دولار، وهي تساوي راتب موظف متوسط في مصر لمدة عام كامل، مخاطبا الرئيس عبد الفتاح السيسي :" ارفضها يا ريس ".

