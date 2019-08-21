  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:42 م
بحث متقدم
الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية

معلقا علي مبادرة شباب الإخوان.. "عارف": ارفضها يا ريس

زخريا باومل

مفاجأة عن رفات الجندي الذي استعادته إسرائيل من سوريا

لعبة

«الصليب المعقوف» يفجر أزمة في ألمانيا

الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق

على جمعة: هذا الفعل الـ"شائع" يأكل الحسنات

سحل

ركل ونزع حجاب.. مشهد صادم لسحل مسلمة بأيرلندا

العتيبي

تتحرر من ملابسها وتشكر "بن سلمان" فيديو يشعل مواقع التواصل

الإعلامي نشأت الديهي

نائب المرشد يتبرأ من شباب الإخوان

ترامب

ترامب محذرا اليهود: ارتكبتم هذا الخطأ

رد ناري لفتيات سعوديات على هذا الأمر

ارشيف

لهذا السبب.. رئيس وزراء تونس يتنازل عن جنسية فرنسا

وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا

الصفحة الأخيرة

الأميرة دينا
الأميرة دينا

علي محمود

أخبار متعلقة
#

وفاة مخترع الكمبيوتر عن عمر يناهز 93 عامًا

#

بعد وفاة محسنة توفيق .. هذه قصة إحراجها لجمال مبارك

#

وفاة الفنانة القديرة محسنة توفيق عن عمر يناهز 80 عامًا

#

مقتل مطرب شهير بطلق ناري .. وهذا آخر ما كتبه

توفيت الأميرة دينا عبد الحميد، اليوم الأربعاء في عمان عن عمر يناهز الـ90 عامًا، وفق ما أعلن الديوان الملكي الهاشمي.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الأميرة دينا، بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء من مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير بالمقابر الملكية في مراسم خاصة.

والأميرة دينا هي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز، أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، ولدت في القاهرة عام 1929، وسمح لها بحمل لقب "شريفة مكة" بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها، وهي قريبة من الدرجة الثالثة لحماها الملك طلال.

تخرجت في جامعة كامبردج وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الإنكليزي في جامعة القاهرة.

أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها الملك حسين بن طلال عام 1955 وهي والدة ابنته البكر الأميرة عالية، لكنهما انفصلا في العام 1957 ولقبت بصاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.

في عام 1970 تزوجت من مسئول رفيع في منظمة التحرير الفلسطينية، وعاشت لفترة في لبنان، قبل أن تعود إلى الأردن وتستقر عند ابنتها عالية بنت الحسين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير لأحد متابعيه: "بفكر فى شتيمة تنفع تتقال"
» وفاة «شريفة مكة» عن عمر يناهز الـ90 عامًا
» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين
» هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم.. لهذا السبب
» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية