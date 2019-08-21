» بدعم سخي.. انطلاق دورى "بن سلمان" للمحترفين

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ينطلق غدًا الخميس، كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سيشهد أقوى وأضخم نسخة في تاريخه بعد أن حظيت الأندية بدعم سخي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

فحرصت الهيئة العامة للرياضية على أن تقدم شكرها لسموه على اهتمامه بقطاع الرياضة والشباب في المملكة باستمرارية إطلاق مسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعام الثاني على التوالي، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة خلال حفل تدشين الدوري يوم الأحد الماضي.

وتعد النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هي الثانية عشرة، بعد أن تم إقرار دوري المحترفين بنظام الاحتراف الكامل في موسم (2009-2008).

وكانت النسخة الأولى قد شهدت مشاركة 12 فريقاً، ليتوالى تطوير الدوري وزيادة عدد الفرق المشاركة حتى الوصول إلى 16 فريقاً بدءاً من النسخة الماضية.

وينتظر الشارع الرياضي السعودي انطلاق النسخة الأقوى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يدشن بطل النسخة الماضية النصر مواجهات الجولة الأولى من المسابقة حينما يستقبل على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض فريق ضمك الوافد الجديد لدوري المحترفين، وعلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يستضيف الأهلي نظيره العدالة في ثاني لقاءات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية للدوري.


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