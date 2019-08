» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث

من المقرر، إطلاق شركة جوجل الأمريكية نسختها المخففة (Lite ) من تطبيق البحث "Go search"، في جميع دول العالم، وذلك بعد نحو سنة ونصف السنة من إطلاقه المحدود في دولتى الهند وإندونيسيا.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية، إن تطبيق "Go search" خفيف وسريع يساعد المستخدمين مالكى هواتف أندرويد ذات مواصفات منخفضة، على الوصول إلى المعلومات حتى مع استخدام اتصال إنترنت غير مستقر، بالإضافة إلى أن التطبيق يحتل ذاكرة ومساحة تخزين أقل على الهاتف، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.

وإلى جانب ذلك قدرة تطبيق "Go search" على تذكر نتائج البحث الخاصة بك، عند معاودة الاتصال مرة أخرى بالإنترنت في حالة انقطاعه.

وأوضحت شركة جوجل أن إطلاق "Go search" في جميع أنحاء العالم، يأتي من أجل الناس الذين يعانون من مشكلة ضعف اتصال الإنترنت، ومساحة التخزين منخفضة على هواتفهم، وقالت إن التطبيق يعمل على جميع أجهزة أندرويد "Android " التي تعمل بإصدار "Lollipop 5.0" والإصدارات الأحدث، ومتاح الآن على متجر جوجل بلاي.

وأضافت جوجل في وقت سابق من هذا العام لتطبيق البحث المملوك وظيفة تتضمن خدمة "Lens "، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية قراءة وترجمة النصوص، والبحث عن الكلمات التي يرونها باستخدام كاميرا الهاتف، ويتميز التطبيق أيضًا بدعم ميزة البحث الصوتي، بالإضافة إلى قراءة صفحات الويب بصوت عالً.

يذكر أن "Go search " هو واحد من العديد من التطبيقات التي تحمل علامة "Go " والتي تنتجها شركة جوجل للأسواق الناشئة على مستوى العالم، وتشمل مجموعة تطبيقات مثل "Gmail Go "، التي توفر تجربة البريد الإلكتروني بنسخة مخففة، وتطبيق الصور Gallery Go ، والتي يمكنك استخدامها لتنظيم وتحرير الصور الخاصة بك، وإلى جانب هذه التطبيقات تطبيق Android Go ، وهو إصدار صغير من نظام التشغيل المحمول للأجهزة منخفضة التكلفة والمواصفات.