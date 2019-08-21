المعاشات تزف بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

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المطلقات

الحدث اليوم

نفى سعيد الصباغ رئيس نقابة أصحاب المعاشات ما يُردد حول حرمان الفتاة المطلقة من معاش والدها لأنها تزوجت قائلاً: "كلام غير صحيح".

وأضاف رئيس نقابة أصحاب المعاشات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية الحدث اليوم، أن الفتاة تتزوج وينقطع عنها المعاش ولكن حال حدوث طلاق، تحصل على معاش والدها أو والدتها سواء في القانون القديم أو الجديد.

وأكد أن هناك أنباء ترددت حول أن من يعمل بعد سن المعاش ويتقاضى أجرًا يماثل ما يحصل عليه بالمعاش ينقطع معاشه أيضًا وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تروج شائعات لا أساس لها من الصحة.

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