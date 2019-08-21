» تحذير خطير من فول الشارع

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قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن انتشار أنيميا الحديد (فقر الدم بسبب نقص الحديد) في مصر يرجع إلى التلوث وسوء التغذية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "one"، أن فول الشارع من أهم أسباب انتشار أنيميا الحديد في مصر بصورة "غير مبررة".

وتابع: "من الضروري أن ينقع الفول في الماء لمدة 12 ساعة؛ حتى ظهور ما يسمى بالرغاوي البيضاء، ثم الاستغناء عن مياه النقع.. لكن ما يحدث في الشارع المصري مختلف تمامًا".

وأوضح نزيه "فول الشارع لا يغسل ولا ينقع، وبالتالي يعيق امتصاص الحديد"، مبينًا أن جميع أنواع البقوليات يجب تنقيعها.

يشار إلى أن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يعد أحد أنواع فقر الدم الشائعة، وهي حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، التي تتكلف بنقل الأوكسجين لأنسجة الجسم.


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