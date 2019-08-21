  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
ارشيف

تنهي حياة " حماها" .. السبب صادم

رئيس نقابة أصحاب المعاشات

المعاشات تزف بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

أحمد الفيشاوي وندي كامل

"موت وخراب ديار".. زوجة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع

صورة

بخط يده رسالة نادرة لـ صدام حسين.. بماذا أوصى؟!

ترامب

"ترامب" يهدد دولة أوربية لرفضها هذه الصفقة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

"نفس الشيشة" يساوي تدخين سيجارة كاملة

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

مريم

مريم صادق المهدي تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة

أرشيفية

أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا

الدولار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

بالسيارة..

فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة

الصفحة الأخيرة

عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ماذا قال عمرو أديب عن أزمة "مايوه" دينا الشربيني ؟

#

فيديو جديد لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير الجدل

#

فيديو لابنة أصالة وعمرو دياب يثير الجدل

#

فيديو فاضح لـ«كاردشيان» المغربية يثير ضجة

أثار مقطع فيدو مسرب للفنان عمرو دياب ودينا الشربيني، تم تداوله على مواقع التواصل، حالة من الجدل، من قبل رواد السوشيال ميديا.

ويظهر في مقطع فيديو عمرو دياب وبصحبته دينا الشربيني وهو يقود إلى الساحل الشمالي، حيث فوجئ بأحد محبيه ينادي عليه وهو يقود على الطريق السريع، فما كان من دياب والشربيني إلا أن ردا إلقاء التحية على الموجودين في السيارة المجاورة لهما.

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة جمعت الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وظهرا فيها وهما يجلسان مع عدد من الأصدقاء ومنهم الممثلة أمينة خليل في أحد المنتجعات البحرية مرتديين ملابس صيفية.

ولاحظ الكثير من المتابعين أن الفنانة حرصت على الظهور في الصورة وهي تحتضن دياب واضعة ذراعها حول كتفيه.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا
» رد ناري من الفنان أحمد عبد العزيز على شتيمة أيمن بهجت قمر له
» لجنة الكرة تتخذ قرارًا برحيل نجم الأهلي: لا يصلح
» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا
» ليس محمد يوسف .. تعرف على المدرب العام الجديد للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية