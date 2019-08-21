  • الأربعاء 21 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر10:38 ص
بحث متقدم
ارشيف

تنهي حياة " حماها" .. السبب صادم

رئيس نقابة أصحاب المعاشات

المعاشات تزف بشرى سارة للمطلقات بالقانون الجديد

أحمد الفيشاوي وندي كامل

"موت وخراب ديار".. زوجة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع

صورة

بخط يده رسالة نادرة لـ صدام حسين.. بماذا أوصى؟!

ترامب

"ترامب" يهدد دولة أوربية لرفضها هذه الصفقة

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

"نفس الشيشة" يساوي تدخين سيجارة كاملة

ضرائب جديدة على السجائر والسكريات في دولة خليجية

مريم

مريم صادق المهدي تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة

أرشيفية

أزهري: صيد الأسماك صعقًا بالكهرباء حرام شرعًا

الدولار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

"ترامب" يهدد دولة أوربية لرفضها هذه الصفقة

عرب وعالم

ترامب
ترامب

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"أكذوبة النت".. حسناء أوربية تعيش هذه الصدمة

#

مظاهرة للنساء في دولة أوروبية للمساواة مع الرجل

#

هذه شروط "ترامب" لحل أزمة هواوي

#

جوجل تحذر ترامب من هذه الكارثة

فاجأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قادة العالم بإلغائه زيارته للدنمارك، وذلك بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

وقال دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر": "الدنمارك دولة مميزة للغاية وشعبها رائع، ولكن بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن بأنها ليست مهتمة بالنقاش حول شراء جرينلاند فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق".

وأضاف "وفرت رئيسة الوزراء قدر كبير من النفقات والجهد لكل من الولايات المتحدة والدنمارك كونها اتسمت بالصراحة الواضحة. أشكرها على ذلك وأتطلع لإعادة تحديد موعد في وقت ما في المستقبل".

من جهته، قال مسئول بالبيت الأبيض إن ترامب ألغى زيارته المقررة للدنمارك يومي الثاني والثالث من سبتمبر.

 وكان من المقرر أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاغن مع فريدريكسن، التي تولت السلطة في يونيو، وكيم كيلسن رئيس حكومة غرينلاند التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت فريدريكسن قالت يوم الأحد إن فكرة بيع جرينلاند للولايات المتحدة "سخيفة"، في حين أكد مستشار اقتصادي لترامب اهتمام الولايات المتحدة بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك أثناء زيارتها لجرينلاند "جرينلاند ليست للبيع. غرينلاند ليست دنماركية. غرينلاند ملك مواطنيها. لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".

وأكد ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه ناقش في الآونة الأخيرة إمكانية شراء الجزيرة على الرغم من أن مثل هذه الخطوة لا تمثل أولوية فورية له.

وقال للصحفيين في نيوجيرسي "الفكرة طُرحت.. وهي مهمة من الناحية الإستراتيجية".

وتعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال غرينلاند.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

انهيار "اليقين" السياسي!

محمود سلطان

هل يعطي السودان ظهره للعرب؟

فراج إسماعيل

تونس..النهضة.. ليت الحوادث باعتنى!

د. هشام الحمامي

كنيستى الحبيبة.. للخلف در

القس مكاريوس فهيم قليني

الجذور الدينية للرأسمالية الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (4)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. "جوجل" تطلق نسخة جديدة للبحث
» شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يثيران الجدل
» تحذير خطير من فول الشارع
» فيديو مسرب لعمرو دياب ودينا الشربيني يثير ضجة
» معسكر مغلق بالزمالك حتى مواجهة «المقاصة»
» خناقة بين نبيل الحلفاوي وفنان شهير بسبب جملة "على الأصل دوّر"
» فنان شهير يهاجم زميلته الفنانة: مشوفتش أرخص من كدا
» رد ناري من الفنان أحمد عبد العزيز على شتيمة أيمن بهجت قمر له
» لجنة الكرة تتخذ قرارًا برحيل نجم الأهلي: لا يصلح
» هيفاء وهبي تفجر مفاجأة مدوية عن سر اعتزال إليسا
» ليس محمد يوسف .. تعرف على المدرب العام الجديد للأهلي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:37

  • عشاء

    20:07

من الى
السيسي خلال اجتماعه بالبهرة
أرشيفية
جماعة التبليغ والدعوة - أرشيفية
جانب من المباني الآثرية القديمة
أرشيفية