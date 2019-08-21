استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، اليوم الأربعاء، الموافق 21 أغسطس 2019 في البنوك الحكومية، حالة من الاستقرار، حيث بلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.56 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.