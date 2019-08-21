3 مدربين كبار يفاوضهم الأهلي بجدية لقيادته .. هذه أسماؤهم

21 أغسطس 2019 - 05:30 ص

دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع 3 مدربين أجانب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة مارتين لاسارتي .



وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي إن مجلس إدارة الأهلي بدأ التفاوض مع "زوران ماميتش" - المدير الفني السابق للعين الإماراتي - الذي حصد بهم المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من ريال مدريد.



وأشار "زكي" إلى أن محمد شحات - شقيق لاعب الأهلي حسين الشحات - هو الذي يقود همزة الوصل بين الأحمر و "ماميتش" نظرًا لارتباطه بصداقة معه .



وتابع "زكي" : "الأهلي يريد دفع 80 ألف دولار شهريا لماميتش وفي حال طلب أموالًا أكثر من هذه فإن الأهلي سيصرف النظر عنه".



وأضاف: "الثاني هو الهولندي (تين كات) الذي كان يدرب الوحدة والجزيرة الإماراتيين ويتمتع بقوة الشخصية وحب الكرة الهجومية وهو مدرب كبير".



وأردف: "الثالث هو مانويل جوزيه بطبيعة الحل ، أما عن الألماني (فيليكس ماجات) الملقب باسم صدام حسين فابتعد عن الصورة قليلة ولكنه لم يبتعد بنسبة 100%".



