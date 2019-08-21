3 مدربين كبار يفاوضهم الأهلي بجدية لقيادته .. هذه أسماؤهم

أحمد عادل شعبان
دخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع 3 مدربين أجانب لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة مارتين لاسارتي .
وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي إن مجلس إدارة الأهلي بدأ التفاوض مع "زوران ماميتش" - المدير الفني السابق للعين الإماراتي - الذي حصد بهم المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من ريال مدريد.
وأشار "زكي" إلى أن محمد شحات - شقيق لاعب الأهلي حسين الشحات - هو الذي يقود همزة الوصل بين الأحمر و "ماميتش" نظرًا لارتباطه بصداقة معه .
وتابع "زكي" : "الأهلي يريد دفع 80 ألف دولار شهريا لماميتش وفي حال طلب أموالًا أكثر من هذه فإن الأهلي سيصرف النظر عنه".
وأضاف: "الثاني هو الهولندي (تين كات) الذي كان يدرب الوحدة والجزيرة الإماراتيين ويتمتع بقوة الشخصية وحب الكرة الهجومية وهو مدرب كبير".
وأردف: "الثالث هو مانويل جوزيه بطبيعة الحل ، أما عن الألماني (فيليكس ماجات) الملقب باسم صدام حسين فابتعد عن الصورة قليلة ولكنه لم يبتعد بنسبة 100%".
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