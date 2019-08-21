الحبس 3 أعوام وغرامة 100 ألف لهؤلاء على فيسبوك

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كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل تحصيل الضرائب من الإعلانات على الفيسبوك.
وقال بدوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «أكثر من 2500 صفحة تبث إعلانات لمنتجات وهمية ومجهولة المصدر على فيسبوك.. ونسعى لحماية المواطنين من الإعلانات الوهمية، لذا طالبنا الحكومة بتسليمنا قانون التجارة الالكترونية»، متابعا: «سيكون القانون جاهزا في بداية نوفمبر المقبل».
وأكد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة حماية البيانات الالكترونية، فليس من حق شركات المحمول إتاحة البيانات الشخصية للجميع، لافتا إلى أن قانون التجارة الإلكترونية يضع ضوابط لعمل الإعلانات على موقع «فيسبوك»، ويضمن تحصيل حق الدولة.
وأشار بدوي إلى وجود أكثر من 10 ملايين حساب وهمي على فيسبوك، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تستطيع خلال 24 ساعة تحديد هوية صاحب الحساب، لافتا إلى زيادة حجم الجرائم الالكترونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن عقوبة انتحال الشخصية على «فيسبوك»، أو عمل حساب وهمي تصل لغرامة قيمتها 50 ألف جنيه، أو 100 ألف جنيه، وكذلك الحبس من سنة إلى 3 سنوات.




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