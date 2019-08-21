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المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة السودانية: سأكون رئيس وزراء لكل الشعب

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

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أكد المرشح التوافقي لمنصب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أنه سيكون «رئيس وزراء لكل أهل السودان».
نقلت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، عن «حمدوك» قوله إن «التوافق الذي حظي به ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء عبء كبير على عاتقه».
أشار إلى أن وضع السودان يتطلب التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدرتها.
أكد ضرورة عقد مؤتمر قومي للاقتصاد والنهضة ودعوة الكفاءات السودانية في الخارج إلى الإسهام في مشروع نهضوي سوداني.
من المقرر أن يعود «حمدوك» إلى الخرطوم، الأربعاء، لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة الذي أعلن تشكيله، الثلاثاء، ويتسلم السلطة، الأربعاء، بأداء القسم الدستورية.

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