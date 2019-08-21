نتنياهو يدافع عن زوجته بعد "واقعة الخبز" فى أوكرانيا

21 أغسطس 2019 - 12:30 ص

دافع زعماء إسرائيل وأوكرانيا عن سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما ألقت على الأرض فيما يبدو قطعة خبز قُدمت إليها خلال مراسم استقبال رسمية لها ولزوجها في كييف.



ويقوم نتنياهو وزوجته بزيارة رسمية لأوكرانيا مدتها يومان وقوبلا بحفاوة لدى وصولهما للمطار ليل الأحد.



وظهر نتنياهو وسارة في لقطات بعد نزولهما من الطائرة حيث قدمت نسوة يرتدين فساتين تقليدية أوكرانية مطرزة التحية لهما وهن يحملن صينية عليها خبز.



ويظهر نتنياهو بعد ذلك وهو يبتسم ويأخذ قطعة من الخبز ويأكلها، ثم يأخذ قطعة أخرى صغيرة للغاية ويعطيها لسارة التي أخذتها ونظرت إليها وألقت بها على الأرض فيما يبدو.



ونشر نتنياهو تسجيلاً مصورًا على صفحته على فيسبوك قال فيه "أنا هنا في زيارة تاريخية لأوكرانيا، لكن ثمة شكا في أن هذه الزيارة كانت ستنال مثل هذا الاهتمام في الإعلام لو لم تحدث واقعة الخبز".



وأضاف "قال رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إن من الواضح أنه لم تكن لدى السيدة نتنياهو أي نية لعدم احترام أوكرانيا، وقال:"هذا محض هراء".



وقال تساحي برافرمان سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، وهو من أعضاء وفد إسرائيل في كييف، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن سارة نتنياهو لم تلق بالخبز لكن الخبز هو الذي تفتت في يدها ببساطة.

