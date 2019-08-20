ناقد فني يفجر مفاجأة مدوية عن قرار اعتزال إليسا

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المطربة إليسا مطربة جريئة ومن أفضل الأصوات، مضيفا:" كانت قوية للغاية عندما أعلنت إصابتها بالسرطان وتعافيها منه.
وأضاف طارق الشناوي - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"- أن إليسا أعلنت اعتزالها الغناء مؤكدة أنها لا تستطيع العمل في مجال مليء بالمافيا".
وتابع طارق الشناوي: "خبر إعلان إليسا لاعتزالها ليس دعاية ألبومها الجديد وهي لا تكذب ولا تتجمل، وإليسا سوف تتراجع عن قرار الاعتزال بعد أيام قليلة قرارها بالاعتزال كان رد فعل سريع لحالة من الغضب".
كانت النجمة إليسا، قد كتبت تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نصها: "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة. والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".