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"فيفا" يعلن منع بث لقطات "الفار" لهذا السبب

الرياضة

الفيفا
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المصريون ووكالات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عدم بث إعادة اللقطات التي يتم خلالها الاستعانة بتقنية الفيديو (فار) على الشاشات داخل ملعب المباراة.
وفي تصريح صحفي، قال لوكاس برود الأمين العام للفيفا لشبكة "سكاي سبورتس"، إنه من الضروري حماية الحكام في اتخاذ القرارات المثيرة للجدل.
وأضاف: "لابد من إبعاد الحكام من أي مؤثرات خارجية والتأثير عليهم من قبل اللاعبين، المدربين أو الجماهير أثناء عملية اتخاذ القرار".
وأشار "نظرًا للرغبة في حماية الحكام، لن نسمح ببث اللقطات المسجلة أثناء عملية اتخاذ القرار".

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